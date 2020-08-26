ФБР затримало росіянина, який готував кібератаку

Федеральне бюро розслідувань затримало у Лос-Анджелесі громадянина РФ за звинуваченням у спробі підкупу працівника американської компанії з метою скоєння кібератаки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Мін'юсту США.

Зазначається, що 27-річний Єгор Крючков прибув до США за туристичною візою. Він кілька разів зустрічався з працівником компанії зі штату Невада й пропонував йому 1 мільйон доларів за те, щоб той встановив на корпоративному комп’ютері шкідливе програмне забезпечення.

У такий спосіб, за інформацією правоохоронців, росіянин хотів отримувати важливі дані з серверів компанії, щоб потім шантажувати її, погрожуючи їх оприлюдненням.

Коли з Крючковим зв’язалися службовці ФБР, він намагався виїхати з країни через аеропорт Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Проте його затримали 22 серпня.

Суддя визначив, що росіянин перебуватиме під вартою на час розгляду справи у суді.