Втручання Росії у вибори США: ексюрист ФБР зізнався у неправдивих свідченнях

Колишній юрист ФБР Кевін Клайнсміт визнав свою провину в наданні неправдивих свідчень у справі про зв’язки між Росією та президентською кампанією Дональда Трампа у 2016 році.

Про це повідомляє Fox News, передає Укрінформ.

Як зазначається, Клайнсміт у федеральному суді США визнав себе винним у фальсифікуванні документів, які використовувалися для стеження за помічником кампанії Трампа Картером Пейджем.

Він заявив, що змінив електронного листа ЦРУ від червня 2017 року певним чином, а це дозволяє зробити висновок, що Пейдж, про якого відомо, що він є інформатором ЦРУ, не був «джерелом» цієї розвідслужби.

Зміни у документі були виявлені торік генеральним інспектором Міністерства юстиції Майклом Горовіцем, який ініціював справу про кримінальне переслідування Клайнсміта.

Винесення вироку Клайнсміту призначене на 10 грудня. Йому може загрожувати до шести років ув’язнення.

Як повідомлялося, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера встановило ряд фактів, фізичних і юридичних осіб, причетних до втручання в президентські вибори в США у 2016 році. У цьому зв'язку вказувалося на використання російськими спецслужбами хакерських зломів, публікація компрометувальної інформації на одного з кандидатів у WikiLeaks та вплив через соціальні мережі на електоральні групи в США.

Фото: causeofaction.org