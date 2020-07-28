Ексагент ФБР, який розслідував втручання Росії у вибори, написав книгу про Трампа
Про це повідомляє AP із посиланням на заяву видавництва Houghton Mifflin Harcourt Books & Media.
«Колишній агент ФБР із питань контррозвідки Пітер Строк, який відіграв ключові роль у російському розслідуванні, написав книгу про Дональда Трампа», - йдеться у повідомленні.
Книга під назвою «Компрометований: контррозвідка та загроза Дональда Трампа» з’явиться на полицях вже 8 вересня, за два місяці до виборів президента США.
У самій книзі колишній співробітник ФБР, зокрема, поділиться своїми думками з приводу розслідування російського втручання у вибори в США у 2016 році та повідомить, чи координував штаб Трампа свої дії з Кремлем напередодні виборів.
Зазначається, що Строк був одним із перших співробітників американських спецслужб, який допитав колишнього радника Дональда Трампа Майкла Флінна про його контакти з послом РФ у Вашингтоні. Однак агента пізніше відсторонили від розслідування страви через образливі смски щодо Трампа в його телефоні.
Фото: The White House