20% американців вважають, що США на чолі з Трампом рухаються у правильному напрямку

У США зараз лише 38% опитаних вважають, що економіка країни перебуває у гарному стані, тоді як у січні так оцінювали 67% американців.

Про це повідомляє AP.

"Опитування свідчить, що лише 38% американців вважають, що національна економіка перебуває у гарному стані, у порівнянні з 67% у січні, до того, як пандемія коронавірусу змінила більшість аспектів повсякденного життя", - йдеться у повідомленні.

Лише 20% американців вважають, що США під керівництвом Дональда Трампа рухаються у правильному напрямку. Це найнижчий показник за весь період президентства Дональда Трампа.

Загалом рейтинги Трампа на тлі пандемії поступово падали. Станом на липень 48% американців схвалюють його дії в економіці й лише 32% - у боротьбі з пандемією коронавірусу. Загальне схвалення діяльності Трампа на посаді президента становить нині 38%.

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Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.