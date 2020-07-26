Байден лідирує у трьох штатах, які підтримали Трампа у 2016 році - ЗМІ

У США більшість виборців трьох ключових штатів, де на минулих виборах підтримали Дональда Трампа, готова проголосувати за кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

"За 100 днів до дня голосування виборці трьох критичних штатів віддають перевагу колишньому віцепрезиденту Джо Байдену, згідно з новими опитуваннями компанії SSRS для CNN в Арізоні, Флориді та Мічигані", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними опитування, у Флориді Байдена підтримують 51% проти 46%, які готові голосувати за президента Дональда Трампа, в Арізоні - 49% підтримують Байдена проти 45% у Трампа, у штаті Мічиган лідерство Байдена більш стійке та становить від 52% проти 40 % діючого президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

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