Вибори у США: Байден випереджає Трампа на 10%
Опитування
Укрінформ
Рейтинг колишнього віцепрезидента США Джо Байдена серед зареєстрованих виборців становить 52% - проти 42% у Дональда Трампа.
Про це інформує CNN.
"Нове опитування виборців від Монмутського університету у штаті Пенсільванія дає колишньому віцепрезиденту Джо Байдену 52% у порівнянні з 42% у президента Дональда Трампа", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, автори опитування підкреслюють, що Байден поза сумнівом уже зараз тримає першість у перегонах за крісло глави Білого дому. Причому він має перевагу як на загальнонаціональному рівні, так і в ключових штатах, зокрема у Пенсільванії.
Як відомо, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.