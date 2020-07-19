Вибори у США: Байден випереджає Трампа на 10%

Рейтинг колишнього віцепрезидента США Джо Байдена серед зареєстрованих виборців становить 52% - проти 42% у Дональда Трампа.

Про це інформує CNN.

"Нове опитування виборців від Монмутського університету у штаті Пенсільванія дає колишньому віцепрезиденту Джо Байдену 52% у порівнянні з 42% у президента Дональда Трампа", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автори опитування підкреслюють, що Байден поза сумнівом уже зараз тримає першість у перегонах за крісло глави Білого дому. Причому він має перевагу як на загальнонаціональному рівні, так і в ключових штатах, зокрема у Пенсільванії.

Як відомо, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.