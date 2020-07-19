Дані розвідки свідчать, що Росія знову втручається в американські вибори - Байден

Кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден, посилаючись на дані американської розвідки, заявив, що Росія продовжує втручання у виборчий процес у США.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Імовірний кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що має регулярні консультації з представниками розвідки, і з цього спілкування має дані, що Росія продовжує свої спроби втручатися у майбутні вибори», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Байден d онлайн-виступі перед прихильниками попередив: якщо Москва продовжить свої зусилля із втручання у вибори, для неї буде «реальна ціна, яку потрібно буде заплатити» в разі перемоги демократа на виборах.

«Ми знали і раніше, і я гарантую вам, що я знаю зараз, оскільки я знову отримую повідомлення. Росіяни все ще займаються намаганням поставити під сумнів наш виборчий процес. Це факт», – заявив колишній віцепрезидент США.

Видання нагадує, що у США традиційно висуванець від провідної опозиційної партії починає отримувати повідомлення від розвідки ще перед голосуванням, аби мати повний обсяг інформації на випадок перемоги на виборах.

Як відомо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків 20 січня 2021 року.

Фото: Getty Images