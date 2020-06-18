Болтон підтвердив, що Трамп тиснув на Україну для компромату на суперників – NYT

Ексрадник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон у своїх мемуарах підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників-демократів.

Про це йдеться в публікації The New York Times про книгу Болтона "Кімната, де це сталося", вихід якої запланований на наступний вівторок.

"Трамп 20 серпня (2019 року – ред.) заявив, що не налаштований надсилати їм (українській стороні – ред.) щось, допоки не будуть передані всі матеріали "російського" розслідування, пов'язані з Клінтон і Байденом", - цитує видання матеріали з книги.

Болтон також зазначив, що він особисто, держсекретар США Майкл Помпео й міністр оборони Марк Еспер намагалися вісім-десять разів змусити Трампа поновити підтримку України.

Крім того, ексрадник Трампа написав, що Палата представників під час процесу імпічменту мала розслідувати не лише тиск Трампа на Україну у спробі отримати перевагу над суперниками в США, але й інші випадки.

Так, Болтон описує кілька епізодів, коли президент хотів припинити кримінальні розслідування, щоби фактично посприяти диктаторам, які йому подобалися. У цьому зв'язку згадуються, зокрема, випадки, пов'язані з компаніями в Китаї й Туреччині.

"Ця модель виглядала як перешкоджання правосуддю, способу життя, який ми не могли прийняти", - цитує видання Болтона, який зізнався, що повідомив про свої занепокоєння генпрокурору Вільяму Барру.

Ексрадник Трампа також заявив у книзі, що президент відверто пов'язував торговельні переговори з Китаєм зі своїм політичним рейтингом. Зокрема, як пише Болтон, Трамп просив президента Китаю Сі Цзіньпіна придбати багато американської сільськогосподарської продукції, щоби допомогти йому перемогти у фермерських штатах на виборах цього року.

Нагадаємо: публікація книги "Кімната, де це сталося" запланована на 23 червня. Раніше цього тижня Міністерство юстиції США подало позов проти Джона Болтона у спробах завадити виходу мемуарів.

Фото: Doug Mills/The New York Times