Білий дім подав позов проти Болтона, аби не допустити публікації його мемуарів

Адміністрація Трампа в вівторок звернулася з позовом до суду, щоби не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США.

Про це повідомляє The Hill.

"У позові до Окружного суду США в Вашингтоні стверджується, що книга Болтона, яка має вийти 23 червня, містить засекречену інформацію, що може зашкодити національній безпеці в разі публікації до моменту завершення адміністрації розгляду її змісту", - зазначається в повідомленні.

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При цьому, у Трампа наголошують, що Болтон "регулярно мав справи з найбільш чутливою секретною інформацією" під час перебування на посаді.

"Протягом двох місяців після звільнення з урядової служби Болтон уклав угоду про публікацію книги на суму близько $2 млн і склав рукопис на 500 сторінок, повний секретної інформації, яку він запропонував оприлюднити", - зауважується в позові.

Як повідомляв Укрінформ, мемуари Болтона можуть містити подробиці щодо спроб президента Трампа натиснути на Україну, що свого часу стало причиною процесу імпічменту проти президента США.