Трамп хоче заблокувати публікацію книги Болтона, в якій йдеться про Україну

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп розпорядився заблокувати публікацію книги свого ексрадника з питань національної безпеки Джона Болтона, заявивши, що вона є секретною.

Про це повідомило в суботу американське центральне видання The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

"Ми спробуємо заблокувати публікацію книги", - сказав Трамп під час однієї із зустрічей 4 лютого, назвавши всі матеріали в книзі "цілком таємними".

Трамп також заявив, що поки він перебуває в Білому домі, публікація рукописів Болтона є неможливою. "Він (Джон Болтон – ред.) може це зробити (опублікувати книгу – ред.) після того, як я піду з цієї посади, але не тоді, коли я перебуваю в Білому домі", - наголосив Трамп.

Водночас, нинішній глава Білого дому назвав свого колишнього високопоставленого помічника "зрадником", додавши, що той "просто вигадує всі справи".

Нагадаємо: колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон написав книгу "Кімната, де все це сталося", чорновий варіант якої передав, за процедурою, до Білого дому для ознайомлення. У адміністрації Трампа пообіцяли швидко обробити її, видаливши, на їхню думку, інформацію, що містить державну таємницю. Натомість, президент особисто ознайомився зі змістом рукописів, заявивши, що її не можна видавати взагалі.

З інформації, що просочилася в медіа, рукописи розкривають ключові моменти від першої особи щодо спроб кабінету Трампа тиснути на Україну, аби змусити її відкрити розслідування проти Джо Байдена, нинішнього опонента президента США на виборах. Це питання стало предметом процесу імпічменту глави Білого дому впродовж минулих місяців у Конгресі.

Фото: Білий дім