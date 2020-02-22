Призначений Трампом керівник нацрозвідки почав кадрові чистки – ЗМІ

Новий в.о. директора Національної розвідки США Річард Гренелл уже в перший день на посаді звільнив заступника директора Ендрю Холлмана, який пропрацював у секретних службах понад 30 років.

Про це повідомляє The Hill.

"Колишній в.о. директора Національної розвідки Джозеф Магуайр та його заступник Ендрю Холлман були звільнені у п'ятницю", - зазначається в повідомленні.

Як зазначається, Гренелл - політичний призначенець Трампа - який донедавна був послом США в Німеччині прямо заявив досвідченому офіцеру розвідки Холлману, що "його служба більше не потрібна".

Різкі зміни в керівництві Нацрозвідки відбулися відразу після повідомлень про те, що Трамп був розгніваний на в.о. директора цієї структури Джозефа Магуайра. За повідомленнями ЗМІ, керівник розвідки представив йому звіт про нові втручання Росії у вибори в США з метою допомогти Трампу переобратися на наступний термін.

Коли про це стало відомо загалу, президент США заявив про заміну керівника Національної розвідки.