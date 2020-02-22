Розвідка США має дані про намір Росії допомогти Сандерсу на виборах – WP

Один із фаворитів президентських перегонів у США, сенатор-демократ Берні Сандерс визнав, що розвідка поінформувала його про спроби Росії допомогти йому в перегонах.

Про це повідомляє The Washington Post, щоправда, не уточнюючи, яким саме чином росіяни намагаються підтримати Сандерса.

"Відверто, мені байдуже, кого хоче бачити Путін президентом. Моє послання до Путіна є чітким: залишайтеся поза американськими виборами. На посаді президента я забезпечу, аби так і було", - прокоментував цю інформацію Сандерс.

Він додав, що не вважає Путіна добрим другом - "на відміну від Дональда Трампа".

"Путін є бандитом-автократом, який прагне знищити демократію й придушити інакомислення в Росії", - наголосив сенатор-демократ.

Сандерс також висловив переконання, що "росіяни хочуть підірвати американську демократію" шляхом розколу суспільства у США.

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"На відміну від президента Трампа, я рішуче налаштований проти їхніх зусиль, а також зусиль будь-якої іншої іноземної держави, що хоче втрутитися в наші вибори", - заявив політик.

Як повідомлялося, ЗМІ оприлюднили дані американської розвідки про наміри росіян підтримати Трампа шляхом нового втручання в вибори. Своєю чергою глава Білого дому звинуватив демократів у поширенні дезінформації.