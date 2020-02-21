Трамп заперечує оцінки розвідки щодо нового втручання росіян у вибори

Після появи у ЗМІ оцінок американської розвідки про втручання РФ у вибори в США президент Трамп звинуватив демократів, що вони ширять чутки, що начебто росіяни підтримують переобрання нинішнього глави Білого дому.

Про це американський лідер зазначив у п'ятницю на офіційній Twitter-сторінці.

"Демократи в Конгресі запустили чергову кампанію з дезінформації, заявивши, що Росія віддає перевагу мені перед будь-яким кандидатом від нероб демократів", - зазначив нинішній глава Білого дому.

Він не навів жодних підстав, що до поширення розвідувальної інформації якимось чином причетна Демократична партія, натомість дорікнув опонентам через неможливість порахувати результати праймеріз в Айові через технічні збої.

Як відомо, напередодні американські ЗМІ поширили інформацію про те, що розвідка США поінформувала Конгрес на секретному брифінгу про спроби Росії знову втрутитися в президентські вибори у США, щоби допомогти Дональду Трампу обратися на другий термін.

Після цього з'явилися повідомлення, що Трамп висловив гнів на в.о. директора національної розвідки Джозефа Магуайра через такі оцінки. Пізніше джерела в адміністрації Трампа повідомили, що він хоче замінити Магуайра на лояльного йому посла США в Німеччині Річарда Гренелла.

Фото: The White House