Трамп хоче призначити посла в Німеччині керувати розвідкою США - ЗМІ

Дональд Трамп планує призначити виконувачем обов'язків директора національної розвідки чинного посла США в Берліні Річарда Гренелла.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в адміністрації США.

"Очікується, що президент Дональд Трамп призначить нинішнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла наступним виконувачем обов'язків директора національної розвідки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чинний керівник головної розвідувальної структури Джозеф Магуайр (він теж тимчасово виконує обов'язки) не може залишатися на посаді після 11 березня, оскільки не пройшов процедуру затвердження в Сенаті.

Гренелл, який є цілком лояльним до Трампа, вважається його ставлеником. Однак цього кандидата не підтримує частина республіканців, які негативно оцінюють його роботу на посаді посла в Німеччині.

Як стало відомо, розглядається варіант роботи Гренелла не на повній ставці, що дозволяє не проходити процедури затвердження в Сенаті.

За інформацією джерел CNN, Білий дім оприлюднить офіційну заяву про призначення Гренелла в. о. директора національної розвідки США до кінця тижня.

Фото: @RichardGrenell