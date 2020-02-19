З Пентагону пішов топчиновник, який не погоджувався з Трампом щодо України

Заступник міністра оборони США з питань політики Джон Род, який не підтримував окремі підходи нинішньої адміністрації, зокрема, в питаннях України й Афганістану, подав у відставку в середу на прохання президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на копію листа про відставку, яку отримав у своє розпорядження.

"Наскільки я зрозумів зі слів міністра оборони Еспера, ви просили моєї відставки з посади заступника міністра оборони з питань політики. Вищі посадові особи адміністрації, призначені президентом, виконують прохання президента, і тому, як ви й просили, я подаю у відставку з 28 лютого 2020 року ", - наводить телеканал уривок з листа високопосадовця главі Білого дому.

"Род мав розбіжності з адміністрацією з низки питань, включаючи Афганістан і Україну. Він часто сприймався фігурою, що не підтримує певних змін у політиці, яку запроваджував Білий дім та вищі посадові особи Пентагону", - зауважили телеканалу джерела.

Як пояснили ситуацію чиновники оборонного відомства, Джон Род "втратив підтримку серед вищого керівництва національної безпеки".

Сам же Трамп подякував у твітер-повідомленні заступнику міністра Роду за його службу Сполученим Штатам.