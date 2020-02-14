США продовжать допомагати Україні з обороною – Пентагон

Офіційний Вашингтон підтвердив наміри щодо непохитної підтримки України, а також зусиль, спрямованих на посилення оборонних можливостей українського війська, яке протистоїть натиску російської агресії.

Про це йшлося під час зустрічі глави Пентагону Марка Еспера з міністром оборони України Андрієм Загороднюком, повідомили в п'ятницю в оборонному відомстві США.

"Міністр оборони Еспер підкреслив, що Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслили в американському відомстві.

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При цьому, США підтвердили намір продовжити зусилля з метою "нарощування можливостей українських сил більш ефективно оборонятися від російської агресії". Міністр оборони США також погодився з необхідністю посилення внеску європейських союзників у місію підтримки України у сфері безпеки.

Переговори глав оборонних відомств США й України відбулися в Брюсселі, на міністерській зустрічі в рамках Північноатлантичного Альянсу, уточнили в Пентагоні.