Сенат США обмежив військові повноваження Трампа

Сенат ухвалив резолюцію, яка обмежує військові повноваження президента США щодо воєнних дій проти Ірану.

Про це повідомляє The Hill.

"Вісім республіканців у Сенаті проголосували разом з усіма 47 демократами в четвер за обмеження спроможності президента Трампа чинити військові дії проти Ірану", - зазначається в повідомленні.

Загалом резолюцію демократа Тіма Кейна підтримали 55 законодавців, решта 45 висловилися проти. Документ вимагає від Трампа відвести будь-які сили з позицій проти Ірану впродовж 30 днів, якщо Конгрес не схвалить військових дій проти цієї країни.

Сенатори-республіканці, які підтримали резолюцію, наголосили, що йдеться не про обмеження для Трампа, а про повернення повноважень Конгресу, які він передав виконавчій владі впродовж останніх десятиліть.

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"Важливо підтвердити роль законодавчої гілки незалежно від того, представник якої партії господарює в Білому домі", - сказала у цьому зв'язку сенаторка від Республіканської партії Сюзан Коллінз, додавши, що резолюція "дуже потрібна і давно назріла".

Тим часом Білий дім повідомив, що президент накладе вето на резолюцію обох палат Конгресу.

На початку січня Дональд Трамп заявив, що за його наказом була проведена військова операція, внаслідок якої ліквідовано одного з найвпливовіших іранських генералів Касема Сулеймані. У відповідь проіранські сили завдали ракетного удару по військовій базі США в Іраку. Спочатку Трамп і Пентагон заявили, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Однак згодом стало відомо, що черепно-мозкові травми дістали близько сотні американських військових, 11 були тяжко поранені.

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10 січня Палата представників, яка контролюється демократами, затвердила резолюцію, що не дозволяє Трампу приймати одноосібні рішення про військові дії проти Ірану - він мусить погоджувати це з Конгресом.