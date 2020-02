Трамп просить Сенат не обмежувати його військових повноважень

Про це він написав в серії повідомлень на офіційній Twitter-сторінці.

"Дуже важливо для безпеки нашої країни, щоби Сенат Сполучених Штатів не голосував за Резолюцію щодо військових повноважень у ситуації з Іраном. Ми дуже добре справляємося з Іраном, і зараз не час проявляти слабкість. Американці переважно підтримують нашу атаку проти на терориста Сулеймані", - зазначив глава Білого дому.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....