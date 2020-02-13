Трамп просить Сенат не обмежувати його військових повноважень

Президент США Дональд Трамп звернувся до республіканської більшості в Сенаті з проханням не підтримувати резолюції про обмеження його військових повноважень, зокрема, в ситуації з Іраном.

Про це він написав в серії повідомлень на офіційній Twitter-сторінці.

"Дуже важливо для безпеки нашої країни, щоби Сенат Сполучених Штатів не голосував за Резолюцію щодо військових повноважень у ситуації з Іраном. Ми дуже добре справляємося з Іраном, і зараз не час проявляти слабкість. Американці переважно підтримують нашу атаку проти на терориста Сулеймані", - зазначив глава Білого дому.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

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У іншому повідомленні він виправдовував своє рішення щодо ліквідації іранського генерала Сулеймані: "Якби мої руки були зв’язані, Іран мав би вдалий день".

Трамп наголосив, що прийняття Сенатом резолюції, яка обмежить його повноваження, надсилає дуже поганий сигнал.

"Демократи роблять це лише у спробах ускладнити справи для Республіканської партії. Не допускайте цього!", - закликав Трамп сенаторів-однопартійців.

....If my hands were tied, Iran would have a field day. Sends a very bad signal. The Democrats are only doing this as an attempt to embarrass the Republican Party. Don’t let it happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

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Нагадаємо: на початку січня президент США заявив, що, за його наказом була успішна проведена військова операція, внаслідок якої був ліквідований один із найбільш впливових іранських генералів Касем Сулеймані. Після цього іранська сторона завдала ракетного удару по військовій базі США в Іраку. Спочатку президент Трамп і Пентагон заявили, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Однак пізніше стало відомо про 11 важкопоранених і загалом до сотні військових американців, які отримали черепно-мозкові травми.

Вже 10 січня Палата представників США, яка контролюється більшістю демократів, затвердила резолюцію, яка не дозволяє президенту Трампу приймати одноосібні рішення про військові дії проти Ірану. У документі вказано, що подібні рішення президент мусить погоджувати з Конгресом США.

Фото: Білий дім