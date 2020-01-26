Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість переговорів з Іраном про скасування санкцій, заявивши, що він проти проведення подібних переговорів.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Міністр закордонних справ Ірану каже, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами та хоче скасувати санкції. Спасибі, не треба!" - сказав Трамп.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

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Нагадаємо: в ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф не виключив можливості переговорів з американською стороною після загибелі Сулеймані.

Фото: Білий Дім