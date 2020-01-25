Іран назвав умову переговорів зі США після ліквідації Сулеймані

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф не виключив можливості переговорів з американською стороною після загибелі командувача силами спеціального призначення Ель-Кудс Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Shafaq News.

"Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив у суботу, що Тегеран не виключає продовження переговорів з Вашингтоном навіть після загибелі командира сил Ель-Кудс Касема Сулеймані, за умови, що Вашингтон змінить свій підхід та скасує запроваджені санкції", - йдеться у повідомленні.

В інтерв'ю німецькій газеті DER SPIEGEL Заріф додав, що вбивство Сулеймані стало початком виведення американських сил з Іраку і, можливо, з регіону, зазначивши, що Іран завдав великої шкоди США .

Урядовець додав: "США з усією своєю військовою силою не змогли перешкодити іранським ракетам вразити американські бази в Іраку".

Як повідомлялося, у ніч проти 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного летовища Багдада, внаслідок чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані. У ніч проти 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.

фото: picture alliance