Іран назвав умову переговорів зі США після ліквідації Сулеймані
Про це повідомляє Shafaq News.
"Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив у суботу, що Тегеран не виключає продовження переговорів з Вашингтоном навіть після загибелі командира сил Ель-Кудс Касема Сулеймані, за умови, що Вашингтон змінить свій підхід та скасує запроваджені санкції", - йдеться у повідомленні.
В інтерв'ю німецькій газеті DER SPIEGEL Заріф додав, що вбивство Сулеймані стало початком виведення американських сил з Іраку і, можливо, з регіону, зазначивши, що Іран завдав великої шкоди США .
Урядовець додав: "США з усією своєю військовою силою не змогли перешкодити іранським ракетам вразити американські бази в Іраку".
Як повідомлялося, у ніч проти 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного летовища Багдада, внаслідок чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані. У ніч проти 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.
фото: picture alliance