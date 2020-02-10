Ракетний удар Ірану по іракській базі США: поранених вже близько 100

Згідно з оновленими даними, ракетний удар проіранських сил по базі США в Іраку спричинив легкі поранення понад 100 осіб, що значно відрізняється від раніше оприлюднених Пентагоном даних.

Про це повідомляє в понеділок американський телеканал CNN з посиланням на офіційне джерело в американській адміністрації.

"Понад 100 військовослужбовцям США діагностували легкі черепно-мозкові травми після ракетного удару Ірану 8 січня по військовій базі Аль-Асад", - йдеться у повідомленні.

Кількість поранених відрізняється принаймні на понад три десятки осіб від офіційно визнаної Пентагоном раніше.

"Пентагон і президент Дональд Трамп спочатку заявляли, що жоден військовослужбовець не постраждав або не загинув в результаті ракетної атаки з боку Ірану, яка стала помстою за удар з американського безпілотника 2 січня, під час якого загинув високопоставлений іранський генерал", - зазначається в повідомленні.

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Після цього в Пентагоні визнали, що важкі струси мозку отримали принаймні 11 військових. Пізніше кількість поранених зросла до 64 людей.

У січні кілька представників Пентагону заявили, що кількість діагностованих випадків поранень на базі Аль-Асад, ймовірно, продовжить змінюватися, оскільки легкі черепно-мозкові травми проявляються з часом. Загалом, під час ракетного удару на американській базі в іранській провінції Анбар перебувало близько 200 військових США.

фото: CNN