Пентагон приховував інформацію про постраждалих від ракетного удару Ірану

Попри заяви Пентагону про відсутність жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару про-іранських сил по військових базах на території Іраку 8 січня, принаймні 11 військових, за нововиявленою інформацією, отримали поранення.

Про це повідомляє в четвер американський центральний телеканал CNN із посиланням на заяву Міжнародної коаліції з протистояння ІДІЛ в Іраку і Сирії на чолі зі США.

"У той час, як внаслідок атаки Ірану 8 січня на повітряну базу Аль-Асад жодного військовослужбовця США не загинуло, кільком військовим було забезпечено лікування симптомів струсу мозку від вибухів", - наводить телеканал текст заяви.

При цьому уточнюється, що постраждалі були евакуйовані до регіонального медичного центру в Німеччині для подальшого обстеження. Якщо їх буде визнано придатним до служби, вони повернуться до Іраку після обстеження.

За словами американського військового чиновника, загалом йдеться про поранення 11 американців.

Нагадаємо, про-іранські сили 8 січня завдали ракетних ударів по військовій базі Аль-Асад в Іраку, де розміщується американський військовий контингент. Удар був здійснений у відповідь на ліквідацію Сполученими Штатами іранського впливового генерала Касема Сулеймані.

Після атаки на військовий об'єкт у Аль-Асад Пентагон заявив, що від 16-ти запущених ракет не було жертв серед військовослужбовців США.