Президент Ірану визнав Пентагон "терористичною організацією"
Про це повідомляє Tasnim.
"Президент Ірану Хасан Рухані підписав нещодавно прийняту парламентом резолюцію, що визначає Збройні сили США та Пентагон терористичними організаціями", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 7 січня Ірану одностайно проголосував за визначення Збройних сил США та Пентагону терористами у відповідь на нещодавнє вбивство генерала Касема Сулеймані.
Згідно з резолюцією, уряд Ірану зобов’язаний надати підрозділу «Ель-Кудс» 200 мільйонів євро через Фонд національного розвитку для посилення оборонної спроможності.
У ніч проти 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, внаслідок чого був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.
8 січня іранські військові обстріляли американську військову базу в Іраку. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану.
Фото: www.tasnimnews.com