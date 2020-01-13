Президент Ірану визнав Пентагон "терористичною організацією"

Президент Ірану Хасан Рухані підписав закон, яким Пентагон та Збройні сили США включено до переліку "терористичних організацій".

Про це повідомляє Tasnim.

"Президент Ірану Хасан Рухані підписав нещодавно прийняту парламентом резолюцію, що визначає Збройні сили США та Пентагон терористичними організаціями", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 7 січня Ірану одностайно проголосував за визначення Збройних сил США та Пентагону терористами у відповідь на нещодавнє вбивство генерала Касема Сулеймані.

Згідно з резолюцією, уряд Ірану зобов’язаний надати підрозділу «Ель-Кудс» 200 мільйонів євро через Фонд національного розвитку для посилення оборонної спроможності.

У ніч проти 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, внаслідок чого був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня іранські військові обстріляли американську військову базу в Іраку. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану.

Фото: www.tasnimnews.com