У Пентагоні не підтвердили, що Сулеймані готував напад на чотири посольства США
Про це передає CNN.
"Президент ніколи не казав, що є розвіддані щодо чотирьох посольств», - зауважив Еспер в інтерв’ю телеканалу.
При цьому він додав, що поділяє думку Трампа щодо загрози посольствам.
"Я теж вважаю, як і президент, стосовно чотирьох посольств у регіоні, що вони могли бути об’єктами нападу", - зазначив міністр.
Водночас в іншому інтерв'ю, яке вийшло в неділю вранці на телеканалі CBS, Еспер заявив, що "не бачив" розвідданих щодо конкретної загрози чотирьом посольствам.
"Я не бачив жодних (розвідданих - ред.) щодо чотирьох посольств", - сказала він.
Він також сказав, що США мали "бездоганні розвіддані щодо нападу на посольство США в Багдаді".
Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявляв про підготовку генералом Сулеймані нападів на чотири посольства США.