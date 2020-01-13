У Пентагоні не підтвердили, що Сулеймані готував напад на чотири посольства США

Міністр оборони Марк Еспер у неділю не підтвердив заяви президента Дональда Трампа про те, що іранський генерал Касем Сулеймані готував напад на чотири посольства США.

Про це передає CNN.

"Президент ніколи не казав, що є розвіддані щодо чотирьох посольств», - зауважив Еспер в інтерв’ю телеканалу.

При цьому він додав, що поділяє думку Трампа щодо загрози посольствам.

"Я теж вважаю, як і президент, стосовно чотирьох посольств у регіоні, що вони могли бути об’єктами нападу", - зазначив міністр.

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Водночас в іншому інтерв'ю, яке вийшло в неділю вранці на телеканалі CBS, Еспер заявив, що "не бачив" розвідданих щодо конкретної загрози чотирьом посольствам.

"Я не бачив жодних (розвідданих - ред.) щодо чотирьох посольств", - сказала він.

Він також сказав, що США мали "бездоганні розвіддані щодо нападу на посольство США в Багдаді".

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявляв про підготовку генералом Сулеймані нападів на чотири посольства США.