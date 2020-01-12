Військові США заздалегідь знали про атаку Ірану — CNN
Про це повідомляє CNN.
"Більшість військовослужбовців або залишили базу, або ховалися в бункерах", - йдеться в повідомленні.
Перший із чотирьох ракетних залпів розпочався 8 січня о 1:34 за місцевим часом. Атака тривала близько двох годин. Удари були завдані лише по тій частині, де розташовувалися американські військові, що становить близько чверті іракської бази.
Частина з ракет впала всього за кілька метрів від бункерів, де переховувалися військові.
Як повідомлялося, в середу Іран запустив кілька ракет по американській військовій базі "Айн Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн.
Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч на 3 січня в результаті американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані і заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс.
Іран заявив про "жорстоку помсту" США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.
Фото: CNN