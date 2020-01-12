Військові США заздалегідь знали про атаку Ірану — CNN

Військовослужбовці США на базі "Айн Аль-Асад" в Іраку знали про заплановану іранську атаку, що дозволило їм сховатися за дві з половиною години до початку ракетного обстрілу.

Про це повідомляє CNN.

"Більшість військовослужбовців або залишили базу, або ховалися в бункерах", - йдеться в повідомленні.

Перший із чотирьох ракетних залпів розпочався 8 січня о 1:34 за місцевим часом. Атака тривала близько двох годин. Удари були завдані лише по тій частині, де розташовувалися американські військові, що становить близько чверті іракської бази.

Частина з ракет впала всього за кілька метрів від бункерів, де переховувалися військові.

Читайте також: В Іраку невідомі вбили високопоставленого проіранського військового

Як повідомлялося, в середу Іран запустив кілька ракет по американській військовій базі "Айн Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн.

Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч на 3 січня в результаті американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані і заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс.

Іран заявив про "жорстоку помсту" США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.

Фото: CNN