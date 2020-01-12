В Іраку невідомі вбили високопоставленого проіранського військового

У суботу в іракському місті Кербелі невідомі озброєні сили застрелили проіранського лідера "Народних мобілізаційних сил" Талеба Аббаса Алі Аль-Саеді.

Це сталося близько 100 км від столиці Іраку, Багдада, повідомляє Daily Mail.

Аль-Саеді був командиром бригади угруповання шиїтів, підтримуваної Іраном.

Центральне командування США, яке спостерігає за американською військовою діяльністю на Близькому Сході, ще не відреагувало на запит щодо даного інциденту.

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Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши інцидент катастрофічною помилкою.

Фото: twitter