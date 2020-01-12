США готові до переговорів з Іраном без жодних умов

США готові до перемовин з Іраном про деескалацію відносин без попередніх умов.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер в етері CBS News.

"Ми готові сісти та обговорити без передумов новий шлях вперед - низку кроків, завдяки яким Іран стане більш нормальною країною", - зазначив Еспер.

Американський міністр розкритикував Тегеран за першу реакцію на збиття українського літака та намагання довести, що версія ураження ракетою - американська пропаганда.

Крім того, Еспер зазначив, що адміністрація США не шкодує про усунення іранського генерала Касема Сулеймані, оскільки це дозволило забезпечити Америці більшу безпеку.

Як повідомлялося, відносини між США та Іраном загострилися після знищення американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані. У ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США на території Іраку.

Вранці 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані розбився літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На його борту перебували 176 осіб, всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Фото: Will Noonan, ADC