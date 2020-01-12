Трамп - лідерам Ірану: Не вбивайте протестувальників

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів Ірану із закликом припинити вбивства іранців, котрі виступають проти нинішньої влади.

Про це йдеться у його дописі в Twitter.

"Лідерам Ірану: Не вбивайте протестувальників. Вами вже вбито або ув’язнено тисячі, і світ спостерігає. Що більш важливо – спостерігають США", - написав Трамп.

Президент США також закликав владу Ірану надати громадянам можливість користуватися інтернетом, а журналістом - вільно висвітлювати події в країні. "Увімкніть інтернет і дозвольте журналістам вільно пересуватися. Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу”, - заявив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у столиці Ірану почалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак був збитий 8 січня через помилку іранських військових. Протестувальники вимагали відставки аятоли Алі Хаменеї, а також покарання винних в авіакатастрофі. Трамп заявив про підтримку протестувальників.

Згодом у Тегерані силовики розігнали протестувальників, застосувавши сльозогінний газ.

Фото: The White House