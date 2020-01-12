Трамп підтримав протестувальників в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку протестувальників, які вийшли на вулиці Ірану.

Він опублікував слова підтримки перською мовою у Twitter.

"Хороброму, багатостраждальному народу Ірану: я стояв з вами з початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати стояти з вами. Ми уважно стежимо за вашими протестами та натхненні вашою мужністю", - заявив Трамп.

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Він також закликав світ стежити за дотриманням прав іранського народу: "Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати та повідомляти факти з місця протестів іранського народу. Не можна допустити чергового вбивства мирних протестувальників або відключення Інтернету. Світ спостерігає".

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

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У свою чергу держсекретар США Майк Помпео заявив про те, що іранський народ заслуговує на кращу долю.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir's kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020

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Раніше в столиці Ірану почалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном був збитий через помилку іранських військових. Протестувальники вимагали відставки аятоли Алі Хаменеї, а також судового покарання винних в авіакатастрофі.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Фото: telegraph.co.uk