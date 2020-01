Трамп підтримав протестувальників в Ірані

Він опублікував слова підтримки перською мовою у Twitter.

"Хороброму, багатостраждальному народу Ірану: я стояв з вами з початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати стояти з вами. Ми уважно стежимо за вашими протестами та натхненні вашою мужністю", - заявив Трамп.

Він також закликав світ стежити за дотриманням прав іранського народу: "Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати та повідомляти факти з місця протестів іранського народу. Не можна допустити чергового вбивства мирних протестувальників або відключення Інтернету. Світ спостерігає".

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.