Трамп підтримав протестувальників в Ірані

Трамп підтримав протестувальників в Ірані

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку протестувальників, які вийшли на вулиці Ірану.

Він опублікував слова підтримки перською мовою у Twitter.

"Хороброму, багатостраждальному народу Ірану: я стояв з вами з початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати стояти з вами. Ми уважно стежимо за вашими протестами та натхненні вашою мужністю", - заявив Трамп.

Він також закликав світ стежити за дотриманням прав іранського народу: "Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати та повідомляти факти з місця протестів іранського народу. Не можна допустити чергового вбивства мирних протестувальників або відключення Інтернету. Світ спостерігає".

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У свою чергу держсекретар США Майк Помпео заявив про те, що іранський народ заслуговує на кращу долю.

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Раніше в столиці Ірану почалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном був збитий через помилку іранських військових. Протестувальники вимагали відставки аятоли Алі Хаменеї, а також судового покарання винних в авіакатастрофі.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Фото: telegraph.co.uk

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