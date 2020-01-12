Дату загибелі Сулеймані в Ірані оголосили "Міжнародним днем опору"

Іранська влада оголосила дату загибелі генерала Касема Сулеймані, ліквідованого 3 січня 2010 року внаслідок спецоперації США, Міжнародним днем опору.

Про це повідомило іранське інформагентство IRNA.

"Президент Хассан Рухані офіційно встановив 3 січня як Міжнародний день опору", - поінформував секретар Верховної ради у справах культурної революції Саїд Реза Амелі.

Крім того, влада Ірану оголосила про створення всесвітньої премії пам’яті жертв імені генерала Сулеймані.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада.