У мережі з'явилися знімки наслідків удару Ірану по військовій базі США

У мережі опублікували супутникові знімки, на яких видно наслідки ракетного удару, завданого Іраном по військовій базі США Айн аль-Асад в іракській провінції Анбар.

Про це повідомляє NPR.

"Супутникові знімки, зроблені в середу, показують, що іранський ракетний удар завдав великої шкоди авіаційній базі Айн аль-Асад в Іраку, де базуються американські та коаліційні війські контингенти", - йдеться у повідомленні.

На фото, наданому компанією Planet та Інститутом міжнародних досліджень Мідлбері, видно пошкоджені ударами ракет ангари та інші будівлі.

У NPR відзначають, що, судячи з наявних світлин, щонайменше п'ять будівель отримали значні ушкодження.

"Деякі з влучень виглядають так, ніби ракета влучила в саме яблучко", - заявив аналітик Інституту Мідлбері Девід Шмерлер.