Американці не постраждали під час нападу з боку Ірану - Трамп

Світ занадто довго толерував деструктивну поведінку Ірану, тепер "ці дні закінчилися".

Про це заявив президент США Дональд Трамп у зверненні до нації 8 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Занадто довго - аж із 1979 року, якщо бути точним - країни толерували деструктивну та дестабілізуючу поведінку Ірану на Близькому Сході та за його межами. Ці дні закінчилися. Іран був провідним спонсором тероризму, а його гонитва за ядерною зброєю загрожує цивілізованому світу. Ми ніколи цього не допустимо", - сказав він.

Президент США також поінформував, що під час останнього ракетного обстрілу з боку Ірану обійшлося без людських жертв.

"Я радий повідомити вам: американський народ повинен бути надзвичайно вдячний і щасливий, що американці не постраждали минулої ночі під час нападу з боку іранського режиму. Ми не зазнали жертв, всі наші солдати в безпеці, і нашим військовим базам було завдано лише мінімальної шкоди", - наголосив Трамп. Він відзначив, що добре спрацювала система раннього попередження.

Водночас Трамп підкреслив, що "великі американські сили готові до всього".

Він нагадав, що минулого тижня було вжито "рішучих заходів, щоб зупинити жорстокого терориста, який загрожував життю американців". "За моєю вказівкою військові Сполучених Штатів ліквідували головного терориста світу Касема Сулеймані. Будучи главою Сил "Аль-Кудс", Сулеймані особисто несе відповідальність за деякі звірства", - сказав Трамп.

За словами Трампа, Сулеймані готував терористичні армії, у тому числі "Хезболлу", здійснював теракти проти цивільних об'єктів, розпалював "криваві громадянські війни по всьому регіону», «жорстоко поранив і вбив тисячі американських військових".

"Останніми днями він планував нові атаки на американські цілі, але ми його зупинили", - підкреслив Трамп.

"Ліквідувавши Сулеймані, ми надіслали потужне повідомлення терористам: якщо ви цінуєте власне життя, то не загрожуйте життю нашого народу". - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, на Близькому Сході останніми днями різко загострилася безпекова ситуація після того, як США повітряним ударом поблизу аеропорту Багдада вбили іранського генерала Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран завдав ракетного удару по військових об'єктах США та інших учасників міжнародної коаліції проти так званої “Ісламської держави” на території Іраку.