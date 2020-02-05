Трамп хоче завершити участь США у війнах на Близькому Сході та Афганістані

Нинішня адміністрація США працює над тим, щоб завершити участь американських військ у війнах на Близькому Сході й Афганістані.

Про це заявив під час виступу в Конгресі щодо стану справ у країні президент США Дональд Трамп, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У той час, як ми захищаємо життя американців, ми водночас працюємо над тим, щоби завершити війни для Америки на Близькому Сході... Рішучість і хоробрість американських військових в Афганістані дозволила нам досягти величезного прогресу, і зараз ведуться мирні переговори", - наголосив американський лідер.

Трамп підкреслив, що хоче уникнути смертей сотень і тисяч людей в Афганістані, багато з яких є невинними.

"У наші завдання не входить виконання функції охорони інших держав в якості органу правопорядку", - зазначив глава Білого дому.

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Він назвав американських військових "найкращими у світі", які або перемагають, або взагалі не повинні воювати.

"Ми працюємо над тим, щоби нарешті завершити найдовшу для США війну та повернути наші війська додому", - заявив президент США.

Як повідомлялося, 31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

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У ніч проти 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

За наслідками цих подій парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.

Фото: defense.gov