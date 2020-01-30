Ірак відновив антитерористичні операції спільно зі США

Військові Іраку відновили спільні з очолюваною США коаліцією бойові дії проти "Ісламської держави" на території країни.

Про це повідомляє Al-Awsat.

"Спільні військові операції з коаліцією під керівництвом США з метою протидії ІДІЛ відновились після майже тритижневої паузи", - заявили у військовому відомстві Іраку.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Вашингтон намагається заручитися дозволом влади Іраку на завезення в країну систем ППО "Патріот" для кращої обороноздатності американських військових.

Пауза у операціях проти ІДІЛ настала на тлі посиленої напруженості після авіаудару США, у Багдаді, що призвів до загибелі командувача іранських сил "Ель-Кудс Касема Сулеймані.

Читайте також: Бундесвер поновив тренувальну місію на півночі Іраку

У заяві міністерства оборони Іраку йдеться про те, що спільні військові операції відновились перед обличчям тривалої загрози, що являють бойовики ІДІЛ на півночі країни.

У заяві також зазначено, що Багдад виступає за реорганізацію відносин з США.

Як повідомлялося, 31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

Читайте також: Іран назвав умову переговорів зі США після ліквідації Сулеймані

У ніч проти 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

За наслідками цих подій парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.

Фото: defense.gov