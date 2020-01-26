Бундесвер поновив тренувальну місію на півночі Іраку

Німецький Бундесвер у неділю поновив свою навчальну місію в місті Ербілі на півночі Іраку.

Про це повідомляє DW із посиланням на командування в Потсдамі.

"Німецькі військові почали знову тренувати іракських бійців в Ербілі на півночі країни. Коли солдати Бундесверу повернуться на базу Таджі в центральному Іраку, поки не відомо", - зазначається у повідомленні.

Місія була призупинена на початку січня після знищення іранського генерала Касема Сулеймані. Наразі в Ербілі дислоковані близько 90 солдатів Бундесверу. Німецькі військові проводять навчальні курси для військових тренерів курдських військових формувань.

Водночас, як повідомило міністерство оборони ФРН, графіка повернення близько 30 солдатів Бундесверу до міста Таджі у центральній частині Іраку досі немає.

Як повідомлялось, на початку січня близько 30 німецьких військових були вивезені з цієї бази до Йорданії. У центральному Іраку німецькі військові тренували бійців уряду в Багдаді.

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У місії міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США наразі беруть участь близько 400 німецьких солдатів. Майже 280 з них базуються в Йорданії, решта - в Іраку, більшість з яких - в Ербілі. Зазвичай там перебувають 120 солдатів Бундесверу.

Як повідомлялося, 5 січня парламент Іраку ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після вбивства Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава", з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти у 2014 році.