Берлін може вивести частину своїх військових з Іраку

Офіційний Берлін засудив ракетний удар Ірану по військовій базі сил коаліції та розглядає можливість виведення частини своїх солдатів з Іраку.

Про це заявили глави МЗС і Міноборони ФРН Гайко Маас та Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми засуджуємо ракетну атаку Ірану на військову базу в Іраку, на якій розміщені також сили коаліції. Ми закликаємо Іран утриматися від будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації", - заявив Маас.

Крамп-Карренбауер оголосила про розгляд "планів виведення частини військовослужбовців Бундесверу, розміщених на півночі Іраку". За її словами, північ країни, де розташована військова база в Ербілі, що її використовують американські та міжнародні війська, до цього часу вважалася безпечним регіоном. Бундесвер, як і деякі інші країни, вже відкликав солдатів з півдня Іраку і перемістив майже чверть із понад 120 вояків у Йорданію та Кувейт. На півночі все ще залишаються понад 100 німецьких солдатів у складі антиІДІЛівської коаліції, вони пережили нічну атаку без втрат.

Крамп-Карренбауер закликає до якнайшвидшої зустрічі партнерів коаліції, адже не можна допустити, щоб "боротьба з ІДІЛ відійшла на другий план, що, крім напруженості, ще більше посилить ситуацію з безпекою".

Вона від імені уряду ФРН також жорстко засудила атаку Ірану та підкреслила, що уряд у Тегерані повинен не допускати ескалації ситуації.

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Як повідомлялося, Іран запустив кілька ракет класу "земля-земля" по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.