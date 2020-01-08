Посольство рекомендує українцям утриматися від поїздок в Ірак

Посольство України в Іраку рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок до цієї країни без нагальної потреби.

Про це повідомляється на сайті українського дипвідомства.

«Посольство України в Республіці Ірак рекомендує українцям утриматися від відвідування Іраку у зв'язку з загостренням ситуації з безпекою у цій країні», - йдеться у публікації.

Як наголошується, українцям, які вже перебувають в Іраку, Іракському Курдистані тощо рекомендується виявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей.

Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

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У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.