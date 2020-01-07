Канада згортає усі військові операції в Іраку

На фоні зростання напруження на Близькому сході, Канада тимчасово згортає усі військові операції в Іраку.

Про це йдеться у листі начальника штабу оборони Канади Джонатана Венса, який є у розпорядженні Укрінформу.

“Реагуючи на нещодавні події, Збройні сили Канади у співпраці із міжнародними партнерами тимчасово припинили свою діяльність у рамках операції IMPACT та місії НАТО в Іраку. Ситуація в Іраку складна й найкраще зараз поставити нашу роботу там на паузу, аби сповна зосередити увагу та ресурси на безпеці нашого особового складу у мінливому середовищі”, - зазначив Венс.

За його словами, частина із 500 дислокованих у Іраку канадських військовослужбовців будуть переміщені до Кувейта. “Ми робимо це, аби гарантувати їх безпеку”, - наголосив командувач.

Водночас, згортання операцій та часткове виведення військ з Іраку не має завадити канадським місіям в інших країнах регіону. “Незважаючи на операційну паузу в Іраку, наша місія на Близькому сході триває із багатьма операціями у регіоні. Зрозуміло, виконувана нами там робота та майбутнє операцій в Іраку, залежить від підтримання належного безпекового та продуктивного середовища”, - підсумував Венс.

Зауважимо, що загалом Канада має на Близькому сході близько 800 військовослужбовців.

Як повідомлялося, раніше про виведення своїх військових з Іраку заявила Німеччина, Словаччина, Хорватія, Нідерланди та Румунія.

У ніч проти п’ятниці 3 січня командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду в Іраку. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

Парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.