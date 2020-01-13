У Трампа нагадали умови виводу своїх військ з Іраку

Помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен розповів, за яких умов Вашингтон може вивести американські війська з Іраку.

Про це повідомляє Fox News.

"Нам потрібно піти на своїх умовах, піти так, щоб ІДІЛ була повністю знищена", – сказав помічник Трампа.

О'Брайен підкреслив, що США хочуть вивести з Іраку свої війська, але так, щоб він "залишився в безпеці та був незалежним".

Як відомо, вночі 3 січня США влаштували ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, в результаті цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

У відповідь на це Трамп пригрозив Багдаду "небаченими санкціями" і заявив, що американські війська не залишать територію країни, Ірак поки не заплатить за побудовану авіабазу.