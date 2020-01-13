Напад на авіабазу в Іраку: Помпео закликав покарати винних

Державний секретар США Майк Помпео розгніваний через ракетний удар по авіабазі в Іраку, де розташовуються інструктори Сполучених Штатів.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Розгніваний повідомленнями про новий ракетний удар по іракській авіабазі. Молюся за швидке одужання поранених та закликаю іракський уряд притягнути до відповідальності винних у нападі на іракський народ. Ці тривалі порушення суверенітету Іраку групами, які не підтримують іракський уряд, мають припинятися", - йдеться у твіті.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020

Нагадаємо: у неділю територію іракської авіабази Аль-Баляд у неділю обстріляли з "Катюш", в результаті чого було поранено четверо військовослужбовців ВПС Іраку.

На території Аль-Баляд також базуються військові США та міжнародної коаліції, що веде в регіоні боротьбу з "Ісламською державою". Про поранених серед них не повідомлялося.