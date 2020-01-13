Напад на авіабазу в Іраку: Помпео закликав покарати винних
Про це він написав у своєму Twitter.
"Розгніваний повідомленнями про новий ракетний удар по іракській авіабазі. Молюся за швидке одужання поранених та закликаю іракський уряд притягнути до відповідальності винних у нападі на іракський народ. Ці тривалі порушення суверенітету Іраку групами, які не підтримують іракський уряд, мають припинятися", - йдеться у твіті.
Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020
Нагадаємо: у неділю територію іракської авіабази Аль-Баляд у неділю обстріляли з "Катюш", в результаті чого було поранено четверо військовослужбовців ВПС Іраку.
На території Аль-Баляд також базуються військові США та міжнародної коаліції, що веде в регіоні боротьбу з "Ісламською державою". Про поранених серед них не повідомлялося.