Авіабазу Аль-Баляд в Іраку обстріляли з "Катюш", є поранені

Територію іракської авіабази Аль-Баляд у неділю обстріляли з "Катюш", поранені четверо військовослужбовців ВПС Іраку.

Про це повідомляє SPA.

"Повітряну базу Аль-Баляд, що на північ від столиці Іраку Багдада, сьогодні атакували вісьмома ракетами "Катюша", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вісім ракет типу "Катюша" впали на авіабазу Аль-Баляд, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження четверо військовослужбовців ВПС Іраку, в тому числі двоє офіцерів.

На території Аль-Баляд також базуються військові США та міжнародної коаліції, що веде в регіоні боротьбу з "Ісламською державою". Про поранених серед них не повідомлялося.

"Авіабаза Аль-Баляд, на якій розміщуються американські війська на північ від Багдада, отримала 8 ракет "Катюша", поранено 4 військовослужбовців ВПС Іраку", - написала журналістка Елізабет Хейчдорн у Twitter.

Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. У ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США в Іраку.

Фото: LUKE KITTERMAN/U.S. AIR FORCE