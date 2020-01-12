Вашингтон погрожує Багдаду заблокувати рахунок у Штатах - WSJ

У разі виведення з Іраку американських військ США можуть закрити доступ Багдаду до урядового рахунку у Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Цього тижня адміністрація Трампа попередила Ірак, що він ризикує втратити доступ до критично важливого банківського рахунку, якщо Багдад змусить американські збройні сили піти з країни після авіаудару США, який знищив іранського генерала", - йдеться в повідомленні з посиланням на іракських чиновників.

Офіційно влада Іраку, адміністрація президента США та представники Федерального резервного банку Нью-Йорка цю інформацію не коментували.

Читайте також: В Іраку невідомі вбили високопоставленого проіранського військового

Як зазначається, втрата доступу до рахунку у Федеральному резервному банку Нью-Йорка, де зберігаються кошти від продажу нафти, може призвести до кризи у фінансовій системі Іраку.