Американську базу в Іраку обстріляли з “Катюш”: обійшлося без жертв

П’ять ракет системи реактивного залпового вогню “Катюша” розірвалися на території військової бази США на півночі Іраку.

Про це пише Xinhua із посиланням на армію Ірака та власні джерела.

“У п’ятницю п’ять ракет завдали удару по військовій базі в північній іракській провінції Ніневех, на якій розміщуються американські військові”, - повідомляє Xinhua.

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Зазначається, що в результаті обстрілу не було зафіксовано людських втрат або матеріальної шкоди.

“Джерела в органах безпеки Мосула розповіли Xinhua, що ракети “Катюша” розірвалися у периметрі повітряної бази аль-Каяра не спричинивши жертв”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: минулого тижня тисячі іракців вийшли на вулиці на підтримку провідника мусульман-шиїтів Моктада аль-Садра, який закликав до планового виведення американських військ з Іраку.

Фото: defense.gov