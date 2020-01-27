Посольство США в Іраку знову зазнало ракетного обстрілу

Посольство США в Іраку знову зазнало ракетного обстрілу

Укрінформ
Унаслідок ракетного обстрілу посольству США в Іраку завдано незначної шкоди, місцеві ЗМІ повідомляють про кількох поранених.

Про це інформує DW.

"Будівля посольства США в столиці Іраку в неділю, 26 січня, постраждала від ракетних ударів. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді підтвердив факт ракетного обстрілу й виступив з його засудженням", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними іракських ЗМІ, поранення дістали щонайменше три особи.

Будівлі завдано незначної шкоди. У зв'язку з цим Держдепартамент США закликав владу Іраку виконувати свої зобов'язання щодо захисту дипломатичних об'єктів.

Відповідальності за обстріл на себе поки що не взяв ніхто.

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Як повідомлялося, так звана "Зелена зона" іракської столиці, де розташовані урядові комплекси та іноземні диппредставництва, зазнала в ніч проти 21 січня удару трьома ракетами, дві з яких розірвалися біля посольства США.

Фото: Murtadha Sudani/AA

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