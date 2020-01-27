Посольство США в Іраку знову зазнало ракетного обстрілу

Унаслідок ракетного обстрілу посольству США в Іраку завдано незначної шкоди, місцеві ЗМІ повідомляють про кількох поранених.

Про це інформує DW.

"Будівля посольства США в столиці Іраку в неділю, 26 січня, постраждала від ракетних ударів. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді підтвердив факт ракетного обстрілу й виступив з його засудженням", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними іракських ЗМІ, поранення дістали щонайменше три особи.

Будівлі завдано незначної шкоди. У зв'язку з цим Держдепартамент США закликав владу Іраку виконувати свої зобов'язання щодо захисту дипломатичних об'єктів.

Відповідальності за обстріл на себе поки що не взяв ніхто.

Як повідомлялося, так звана "Зелена зона" іракської столиці, де розташовані урядові комплекси та іноземні диппредставництва, зазнала в ніч проти 21 січня удару трьома ракетами, дві з яких розірвалися біля посольства США.

Фото: Murtadha Sudani/AA