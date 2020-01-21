Посольство США в Багдаді знову обстріляли ракетами

Так звана "Зелена зона" іракської столиці, де розташовані урядові комплекси та іноземні диппредставництва, постраждала в ніч проти вівторка від удару трьома ракетами, дві з яких розірвалися біля Посольства США.

Про це йдеться в повідомленні американського видання Daily News.

"Три ракети у вівторок вранці впали всередині "Зеленої зони" Багдаду, пара з них розірвалася біля посольства США в Іраку", - зауважується в повідомленні.

При цьому, видання розмістило відеозапис, зроблений репортеркою ВВС зсередини американського посольства після двох вибухів, ідентифікованих як розриви реактивних ракет.

На запису чутна робота сигналізації й оповіщення про необхідність негайного переміщення всіх співробітників і відвідувачів до укриття.

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За попередньою інформацією місцевих сил безпеки, ракети були запущені з району Зафаранія, поруч із Багдадом. Повідомлень про жертви від ракетного удару не було.

Нинішня атака стала другою за останні два тижні, коли ракети потрапили в так звану "Зелену зону" Багдаду, яка вважається безпечною. Попередній удар був нанесений 8 січня.

Тоді також не повідомлялося про пошкодження чи жертви серед населення.