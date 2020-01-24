Кількість поранених на базі в Іраку військових США виявилася в рази більшою - Пентагон

Загальна кількість американських військових, які постраждали в результаті ракетного удару по базі Аль-Асад в Іраку, виявилась в рази більшою, ніж раніше заявляли в оборонному відомстві США.

Про це стало відомо із заяви 24 січня речника Пентагону Джонатана Гофмана, повідомляє телеканал CNN.

"Після іранської атаки на американські сили в Іраку на початку цього місяця травматичні струси мозку були діагностовані у 34 американських військових", - заявив представник американського Міноборони.

Як повідомлялося, одразу після ракетної атаки на базу Аль-Асад 8 січня, Пентагон і президент США заявили про відсутність жертв. Крім того, не було надано жодної інформації про постраждалих.

Пізніше Пентагон підтвердив госпіталізацію щонайменше 11 військових із симптомами струсу мозку важкого ступеню після ракетного удару. При цьому повідомлялося, що деякі військовослужбовці можуть не повернутися до виконання своїх обов'язків через отримані поранення.

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На початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає струс мозку таким уже серйозним пораненням у порівнянні з бойовими втратами. Він сказав, що знав про те, що багато військових "мають головний біль і пару інших речей", але вирішив, що це "не дуже серйозно".

За інформацією Пентагону, про-іранські сили випустили 16 ракет по військовій базі, де розміщувався військовий контингент США.

Фото: CNN