В Іраку знову обстріляли американську військову авіабазу

В Іраку невідомі здійснили ракетний обстріл військової авіабази поблизу міста Кіркук, де базуються американські військовослужбовці.

Про це повідомляє портал Rudaw English.

"По базі К1 Кіркук, де розміщуються американські військові, було завдано ракетного удару", - заявив американський чиновник порталу Rudaw.

Інформації про постраждалих та загиблих унаслідок обстрілу наразі немає.

Як повідомлялося, проіранські сили 8 січня завдали ракетних ударів по військовій базі Аль-Асад в Іраку, де розміщується американський військовий контингент. Удар був здійснений у відповідь на ліквідацію Сполученими Штатами іранського впливового генерала Касема Сулеймані.

Фото: defense.gov