Україна візьме участь у місії НАТО в Іраку – Загороднюк

Під час участі в роботі в рамках зустрічі міністрів оборони НАТО українська сторона підтвердила намір України брати участь у тренувальній операції НАТО в Іраку.

Про це під час зустрічі з пресою за підсумками візиту до брюссельської штаб-квартири НАТО розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми чітко заявили, що ми будемо брати участь. Вірогідність вкрай висока. Всі країни, які мають до цього відношення, вони так само це підтримують. Для нас це важливо, тому що ми зацікавлені стратегічно в збільшенні своєї участі в програмах (операціях) НАТО. Це і наш досвід, і нам досвід, всім від цього користь", - сказав керівник військового відомства.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, він зауважив, що наразі Україна не має конкретних пропозицій щодо кількості персоналу або формату участі у такій тренувальній місії, тому що сам Альянс ще в процесі визначення власного залучення в Іраку, і вирішує, коли саме вона буде відновлена повною мірою.

"Ми ведемо зараз цю роботу, з визначення конкретних людей, конкретних завдань і обсягів. Щойно все це відбудеться, ми, звичайно, про це повідомимо", - додав Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, тренувальна місія НАТО в Іраку у кількості близько 500 військовослужбовців була започаткована у 2017 році. У січні поточного року після ліквідації американськими силами іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада парламент Іраку на екстреному засіданні ухвалив резолюцію з вимогою вивести з країни іноземні війська. Частина країн НАТО призупинили свою участь у тренувальній місії. При цьому представники Альянсу заявляли, що тренувальна місія залишатиметься в країні доти, доки буде там потрібною. Єнс Столтенберг щойно заявив, що НАТО залишатиметься в Іраку виключно на запрошення уряду країни.

Фото: МОУ