Київ чекає, що Будапешт розблокує роботу Комісії Україна-НАТО

Союзники України в Альянсі зацікавлені у відновленні роботи Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони і українська сторона сподівається, що це відбудеться вже невдовзі.

Про це в четвер у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Всі країни під час зустрічей у двосторонньому або багатосторонньому форматах висловили очікування того, що ми відновимо роботу комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Зараз вона не працює внаслідок позиції Угорщини. Ми вже прийняли рекомендації Венеціанської комісії, тому вважаємо, що шлях відкритий, і розраховуємо, що Угорщина зробить всі необхідні кроки, щоб розблокувати наш статус", - сказав міністр.

Він наголосив на тому, що всі країни, які працюють з Україною, не лише надають їй допомогу у реформах або тренуванні військ, але й переймають реальний бойовий досвід, який був накопичений за п’ять трагічних років драматичної боротьби України проти російської агресії.

Як повідомлялося, Угорщина блокує участь України на рівні міністрів оборони та закордонних справ на рівні формату НАТО через мовну статтю українського закону про освіту.

В Україні 28 вересня 2017 року набув чинності Закон "Про освіту", який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми одна або кілька дисциплін можуть викладатися на двох і більше мовах.

Деякі країни, зокрема Угорщина, розкритикували закон через те, що він нібито обмежує права національних меншин.

Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила Закон "Про повну загальну середню освіту", який, регулює, зокрема, надання середньої освіти мовами національних менших.

Після цього в МЗС висловили сподівання на розблокування Угорщиною діалогу України з НАТО на високому рівні.