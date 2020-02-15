Сандерс випередив інших кандидатів у праймеріз від демократів

Сенатор Берні Сандерс від лівого крила Демократичної партії випереджає інших кандидатів у президенти серед демократів, проте президент США стверджує, що Сандерсу не дадуть офіційну номінацію.

Про це свідчать результати опитувань серед американців.

«Згідно з новим опитуванням Yahoo News від YouGov, сенатор Берні Сандерс обійде всіх інших кандидатів у президенти від Демократичної партії у перегонах сам на сам», - зазначає Yahoo News.

Сандерс набрав найбільшу кількість голосів в Айові та Нью-Гемпширі і тепер лідирує в національних опитуваннях.

За результатами опитування Morning Consult, Сандерс також лідирує - 29% демократичних виборців надають перевагу саме йому, тоді як кошишнього віцепрезидента США Джо Байдена підтримують 19%.

Водночас президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що Демократична партія не дасть Сандерсу офіційну номінацію: «І знову це відбувається з Божевільним Берні, як і минулого разу, але ще більш очевидно. Вони відбирають у нього номінацію від Демократичної партії, і він нічого не може з цим зробити. Корумпована система!», - зазначив Трамп.

Відповідно до американської системи виборів, у кожному штаті проходять праймеріз, які визначають по одному з кандидатів від кожної партії. Основне голосування між кандидатами відбудеться у листопаді цього року. Тоді буде остаточно визначено, хто наступні чотири роки обійматиме посаду глави Білого дому.

Фото: Joe Raedle/Getty Images